Campo Mourão Mais Segura já conta com 174 câmeras de monitoramento

O sistema de monitoramento do recém-implantado programa Campo Mourão Mais Segura já conta com 174 câmeras compartilhadas por munícipes e empresas. A primeira central de monitoramento já está em funcionamento no 11º Batalhão da Polícia Militar e a segunda será instalada na delegacia de Polícia Civil.

Na manhã desta terça-feira (18) o grupo de trabalho composto por representantes das forças de segurança da cidade reuniu-se no Paço Municipal para definir mais pontos de instalação de câmeras. A reunião também contou com a presença do presidente interino do Conselho Comunitário de Segurança, Milton José dos Santos.

O coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco, explicou que junto com o Conselho estão sendo buscadas parcerias com a comunidade para obtenção de equipamentos para a nova central. No 11º BPM a central ganhou monitores doados pelo Paraná Supermercados e um computador da Acicam.

A proposta do Campo Mourão Mais Segura é o compartilhamento de imagens na plataforma contratada pelo município gerenciada pelas polícias Civil e Militar. Qualquer cidadão que tenha câmera na residência ou comércio poderá autorizar a utilização das imagens pelos órgãos de segurança por meio de um cadastro simples.