Mais um jovem é morto a tiros em CM

O jovem Yuri Hudson Soares dos Santos, 22 anos, foi morto a tiros, por volta das 12h desta terça-feira, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Curiango, no conjunto Cohapar. Foi o 21º homicídio do ano no município.

As primeiras informações é de que os tiros foram disparados por ocupantes de um veículo de cor escura, que passou próximo à vítima.

No local, a Polícia Militar encontrou várias cápsulas de pistola 9mm. O Samu chegou a ser acionado, mas o jovem morreu no local.