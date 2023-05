Tradicional “Arraiá do Santa” é retomado pelo Colégio Vicentino Santa Cruz

O Colégio Vicentino Santa Cruz retoma no próximo dia 3 de junho, a sua tradicional Festa Junina, após permanecer três anos paralisada por conta da pandemia da covid19.

O evento é aberto a toda comunidade, com entrada franca. Além de comidas e bebidas típicas, o “Arraiá do Santa Cruz” apresenta danças com crianças a partir do nível 3, ao ensino médio.

As apresentações iniciam a partir das 16 horas, até as 23 horas. Nos intervalos das danças o colégio sorteia vários brindes, oferecidos por patrocinadores.

A festa conta também com uma Ação entre Amigos, com cinco sorteios: 1º prêmio (ar condicionado); 2º prêmio (fritadeira elétrica); 3º prêmio (R$ 800,00); 4º prêmio (R$ 400,00); 5º prêmio (voucher de R$ 370,00 em brinquedos). Cada cartela custa R$ 20,00.

A festa junina tem o objetivo de propiciar momentos de alegria e confraternização entre pais, filhos e a comunidade em geral. As crianças se preparam durante todo o mês de maio, com ensaio para danças típicas, regionais e folclóricas, nas quais aspectos da cultura brasileira são contemplados.

Os professores regentes ficam responsáveis pelas suas turmas, com apoio dos professores de Educação Física. Durante a festa haverá barracas de alimentação, servindo salgados, refrigerantes e quentão, além de outras bebidas típicas.