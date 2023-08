“Campo Mourão Lixo Zero” receberá resíduos volumosos e eletrônicos neste sábado

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal de Campo Mourão (SEMA) realiza, no próximo sábado (19), das 8h às 15h, mais uma ação da campanha “Campo Mourão Lixo Zero”, possibilitando à comunidade descartar resíduos volumosos, eletrônicos e óleo de cozinha usado.

A ação, que visa conscientizar a população sobre a importância do descarte adequado e da preservação do meio ambiente, contará com dois pontos de recolhimento estrategicamente localizados: a SEMA, situada na Rua Hamilton Tavela Borges, nº 159, ao lado da Ciretran e o Ginásio de Esportes do Lar Paraná, localizado na Avenida John Kennedy, nº 1497.

Durante a campanha, a população poderá se desfazer de objetos volumosos, como móveis, restos de madeira, sofás e colchões. Além disso, será possível fazer o descarte responsável de resíduos eletrônicos, incluindo eletroeletrônicos em geral, pilhas, baterias, aparelhos eletrodomésticos, componentes de computadores, monitores, televisores e produtos magnetizados. A coleta de óleo de cozinha usado também estará disponível nos locais de recolhimento.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, Franco Freire Sanches, “ao descartar corretamente esses materiais, a população contribui para a redução do impacto ambiental e para a promoção de uma cidade mais limpa e sustentável”.