35º Costelão de São José acontece neste domingo em Campo Mourão

Neste domingo, 4, acontece em Campo Mourão a 35ª edição do Costelão de São José. A tradicional festa acontecerá no Seminário São José, na saída para Cascavel, às margens da BR-369. Os convidados deverão levar pratos e talheres.

Cada costelão custa R$ 750,00, sendo suficiente para até 20 pessoas. No local serão vendidos água, suco, refrigerante, cerveja e chopp. Também haverá um show de prêmios com distribuição de R$ 30 mil aos ganhadores, além de leilão de animais.

Além do costelão haverá venda de churrasco a R$ 150,00 a unidade. Os convidados ainda terão a opção de se servirem do Buffet do Costelão (R$ 60,00 para adulto, e R$ 30,00 para criança).