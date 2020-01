Campo Mourão licita, em março, a concessão do Parque de Exposição

A prefeitura de Campo Mourão marcou para o dia 9 de março, às 9 horas, a realização de concorrência pública para a concessão onerosa de uso do Parque de Exposição Getúlio Ferrari, localizado na saída para Maringá (às margens da BR 158). Com 126.849 metros quadrados de área total e 8.824 metros quadrados de área edificada, o parque dispõe de arena, recinto de leilões, pavilhões para exposição de animais de vários portes, pavilhões cobertos para exposições e feiras, etc.

A licitação – do tipo “técnica e preço” – está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Destaca o aviso da concorrência pública que o objetivo é a “A seleção de proposta mais vantajosa para a Concessão Onerosa de Uso de bem público e execução de obras e serviços, consistente na construção, modernização, requalificação, administração, operação, reforma, manutenção e exploração comercial de área parcial de terras e edificações, de edificações já construídas, para exploração de serviços nas áreas de desenvolvimento econômico, cultura, turismo, lazer, entretenimento e atividades complementares, e as que vierem a ser construídas a encargo do concessionário de acordo com proposta técnica aprovada, segundo as condições definidas no Termo de Referência”.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Departamento de Suprimentos da prefeitura/Secretaria da Fazenda e Administração. Informações pelo telefone 44-3518-1178 ou pelo fax 3518-1182, das 8 horas às 11h30min e das 13h30min às 17 horas. O edital também pode ser acessado pelo portal do município: https://campomourao.atende.net .

Todas as licitações realizadas pelo poder público de Campo Mourão são monitoradas pela representação local do Observatório Social do Brasil (OSB), desde a análise dos editais a apresentação das propostas, com a definição dos vencedores. A instituição também contribuiu na divulgação dos certames licitatórios.

INTERMEDIAÇÃO

No próximo dia 29, às 14 horas, a prefeitura de Campo Mourão realiza pregão presencial para a contratação de empresa destinada a intermediação de estágio remunerado para estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos de educação superior para a prestação de serviços no âmbito do Poder Executivo.