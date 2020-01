Acicam entrega prêmios da campanha “Cidade Natal”

Nesta quinta-feira (23/1), às 10 horas, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) fará a entrega dos últimos prêmios sorteados através da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal”. O evento será realizado na empresa Via Verde, concessionária Fiat para Campo Mourão e região.

Tamara Wahip Mohana receberá o prêmio principal da campanha: um veículo Fiat Mobi zero quilômetro. Ela foi contemplada no quarto e último sorteio da campanha – realizado no dia 30 de dezembro – com uma compra realizada no Supermercado Paraná Max.

Também será feita a entrega de uma moto Honda CG 160 Start a consumidora Rosangela Sartori, contemplada com uma compra realizada na Riva Center Modas. Já o consumidor Delcides Constantino Miguel Netto vai receber uma moto Honda Biz, contemplado com uma compra realizada na Panificadora Fiorella.

A tradicional campanha da Acicam também sorteou prêmios entre as empresas que participaram da promoção de Natal. A Seralle Calçados ganhou uma moto Honda CG 160 Start, enquanto o Armarinhos Continental ganhou duas diárias – com direito a acompanhante – na Pousada Parque das Gabirobas. Já o Burguer King foi contemplado com duas diárias – com direito a acompanhante – no Lagos de Jurema Termas Resort.

SORTEIOS

O primeiro sorteio da campanha aconteceu no dia 29 de novembro e os ganhadores foram: Rafael de Almeida Vidal Peres Rosiello – Smartphone Xiaomi; Leyne Willian Tomaz da Silva (moto Honda Biz). O primeiro foi sorteado com uma compra realizada no Supermercado Paraná (matriz) e o segundo com uma compra realizada no Supermercado Paraná Família.

Os ganhadores no segundo sorteio, realizado no dia 6 de dezembro, foram: Alessandra Sibelle Falbot Dayeh – smartphone Xiaomi; Cristina Mendes dos Santos – smartphone Xiaomi. A primeira comprou no Supermercado Paraná Max e a segunda na loja Campo Bello.

No dia 13 de dezembro foi realizado o terceiro sorteio e os ganhadores foram: Solange Valim Soares de Souza – smartphone Xiaomi; Edna Maria Rodrigues Schwarz – moto Honda CH 160 Start. As duas foram contempladas com compras realizadas no Supermercado Paraná (matriz).

Todos os sorteios da campanha foram realizados em eventos abertos ao público, no auditório da Acicam, com a participação de diretores da entidade empresarial, representantes das empresas patrocinadoras e profissionais da imprensa. Mais de 150 mil raspadinhas da tradicional campanha foram cadastradas e concorreram no último sorteio.