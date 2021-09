Campo Mourão licita a reforma de escola e construção do CRAS

Nesta segunda-feira (27/9), o Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão divulgou as licitações que a prefeitura local e órgãos da administração municipal indireta estarão realizando nos próximos dias. Os avisos dos pregões e tomadas de preços, com detalhes, foram divulgados nas últimas edições do Órgão Oficial Eletrônico do Município.

No dia 6 de outubro, às 9 horas, a prefeitura realiza tomada de preços para a prestação de serviço de construção da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região central da cidade. Para o dia 14 d outubro, às 9 horas, está marcada tomada de preços para a contratação de empresa para execução da reforma geral da Escola Municipal Castro Alves (Vila Guarujá).

A agenda de licitações da prefeitura de Campo Mourão prevê a realização de pregão eletrônico nesta quinta-feira (30/9), às 9 horas, para a aquisição de telhas de aço galvanizado para o Centro Municipal de Educação Infantil “Amor Perfeito”, da Secretaria da Educação (SECED).

No dia 5 de outubro, às 9 horas, será realizado pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em próteses dentárias para confecção e reparos de próteses dentárias para pacientes atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEOCAM).

A tomada de preços para a ampliação da sexta célula do aterro sanitário do Município de Campo Mourão vai acontecer no dia 15 de outubro, às 9 horas.

FUNDAÇÕES

A Fundação de Esportes (Fecam) marcou três pregões presenciais: dia 7 de outubro – aquisição futura e parcelada de treliças para banner da instituição (14 horas); dia 7 de outubro – locação futura e eventual de brinquedos recreativos (15 horas); dia 7 de outubro – aquisição futura e parcelada de equipamentos de áudio (16 horas).

Já a Fundação Cultural (Fundacam) realiza pregão presencial no dia 8 de outubro, às 14h15min, para a aquisição futura e parcelada de equipamentos e materiais de processamento de dados. No dia 7 de outubro, às 9 horas, a entidade promove pregão eletrônico para a aquisição parcelada de materiais elétricos e eletrônicos para uso em seus eventos.