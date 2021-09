Polícia apreende dois veículos furtados e prende um motorista

Dois veículos que haviam sido furtados foram recuperados nesse domingo por meio de uma ação conjunta das equipes da Polícia Militar de Nova Cantu, Campina da Lagoa, Juranda e Ubiratã.

Tudo começou por volta das 9h, quando a equipe de plantão da PM de Nova Cantu realizava patrulhamento na área central da cidade, nas proximidades da saída para Campina da Lagoa.

Foi quando um veículo Ford New Fiesta de cor branca e uma camioneta Ford Ranger de cor prata, foram vistos transitando em alta velocidade.

Os policiais iniciaram o acompanhamento tático, mas o veículo New Fiesta, por várias vezes tentou fechar a viatura, trafegando em zigue-zague na pista. Com isso a caminhoneta distanciou-se da equipe, seguindo sentido a Campina da Lagoa.

Os policiais solicitaram apoio da PM de Campina da Lagoa, Juranda e Ubiratã e até uma equipe da PRF foi mobilizada para que se fechasse o cerco.

Logo em seguida, a caminhoneta foi localizada pela equipe da PRF, abandonada em uma estrada rural com problemas mecânicos. O condutor fugiu em meio a uma mata.

Ao realizar as checagens na caminhoneta foi possível identificar que a mesma estava preparada para o transporte de ilícitos, sem bancos, forração de porta e com um rádio comunicador. Também foi constatado que o veículo estava com a placa adulterada e que a mesma era produto de furto/roubo na cidade de Luís Alves (SC).

Diante dos fatos o veículo foi entregue na delegacia de Ubiratã. O outro veículo Ford New Fiesta, que também era produto de furto, foi localizado cerca de 1 horas depois, pela PRF de Ubiratã. O motorista também foi preso.

