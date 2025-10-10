Campo Mourão lança novas plataformas de Cultura e Turismo e certifica projetos do FEPAC 2025 durante o Empreende Week

Campo Mourão apresentou, nesta quinta-feira (09), durante o Empreende Week, duas novas ferramentas digitais voltadas à valorização da cultura e ao fortalecimento do turismo local. O lançamento foi realizado pelas secretarias de Cultura (Secult) e de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec).

As plataformas “Mapa Campo Mourão Cultural” e “Vamo Lá” representam um avanço importante na modernização da gestão pública e na promoção das potencialidades culturais e turísticas do município.

A “Vamo Lá” é uma ferramenta voltada à promoção do turismo e à integração entre empreendedores e visitantes. Criada a partir de demandas apresentadas na Câmara de Cultura e Turismo do Codecam, a plataforma tem como objetivo reunir e disponibilizar informações turísticas de forma organizada, permitindo buscas filtradas conforme os interesses do usuário, como gastronomia, hospedagem, eventos e atrativos locais.

Já o “Mapa Campo Mourão Cultural”, lançado pela Secult, é uma plataforma de gestão e mapeamento colaborativo da cultura mourãoense. Por meio dela, será possível cadastrar agentes culturais, realizar todas as etapas de editais e fomentos, organizar a agenda de eventos e divulgar espaços culturais do município, fortalecendo a rede de produtores, artistas e instituições culturais.

Durante o evento, também foi realizada a certificação dos projetos selecionados no Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Produção Artística e Cultural (FEPAC 2025). Ao todo, sete propostas foram contempladas, cada uma com até R$ 30 mil em recursos. Os projetos abrangem diversas áreas artísticas, como artes visuais, música, literatura, teatro, dança e circo, reforçando o compromisso do município com o incentivo à produção cultural local.

O prefeito Douglas Fabrício enfatizou a importância de iniciativas que fomentem o desenvolvimento cultural e turístico da cidade. “Investir em cultura e turismo é investir nas pessoas, na identidade e no futuro de Campo Mourão. Essas ações fortalecem nossa economia e impulsionam talentos locais que merecem reconhecimento e oportunidades para crescer”, destacou.

O secretário de Cultura, Roberto Cardoso, ressaltou o impacto do Mapa Campo Mourão Cultural para o fortalecimento das políticas públicas na área. “Esta é uma ferramenta essencial para a gestão da cultura no município. Ele permitirá maior transparência, organização e visibilidade para os artistas e agentes culturais, contribuindo diretamente para o fomento e a valorização da produção artística local”, destacou.