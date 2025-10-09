Casa de madeira usada por andarilhos em ações ilícitas é destruída por incêndio em Campo Mourão

Uma residência de madeira abandonada foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta quinta-feira (9), na avenida Jorge Walter, nas proximidades do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Urupês, em Campo Mourão.

De acordo com informações apuradas no local, um grupo de andarilhos estaria queimando fios — possivelmente de origem ilícita — quando as chamas se alastraram e atingiram a estrutura da casa. O fogo se espalhou rapidamente e consumiu toda a residência.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, evitando que o incêndio atingisse outra casa abandonada que fica nos fundos do mesmo terreno. A Polícia Militar também esteve no local para acompanhar a ocorrência.

Moradores da região relatam que o espaço tem sido frequentemente ocupado por pessoas em situação de rua, que utilizam o local para consumo de drogas e para queimar fios, atividade que representa risco constante de incêndio. Eles pedem maior presença policial e ações de fiscalização na área.