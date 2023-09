Campo Mourão já se prepara para a comemoração do Natal

Também a prefeitura já começa a adotar providência com vistas às comemorações natalinas em Campo Mourão. Na última edição do Órgão Oficial Eletrônico do Município, a Fundação Cultural (Fundacam) publicou avisos de licitações para a contratação de serviços e a compra de materiais para a adequação de espaços onde serão realizados eventos natalinos.

No próximo dia 28, às 9 horas, será realizado pregão eletrônico para aquisição de enfeites natalinos, materiais elétricos e eletrônicos e outros materiais (registro de preços). Já no dia 3 de outubro, às 9 horas, acontece pregão presencial para a contratação de serviços de ligação de rede elétrica, manutenção e retirada de materiais elétricos eletrônicos (mangueiras e fitas de led, refletores, lâmpadas, taimer e outros) em praças públicas e logradouros municipais.

As licitações realizadas pela governo municipal e órgãos da administração indireta são divulgadas semanalmente pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão).

SOU ARTE

Na Associação Sou Arte (ASA), que é a executora do projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal”, os preparativos encontram-se “a todo vapor”. Profissionais ligados a Escola de Samba do Rio de Janeiro estão trabalhando já há algumas semanas na criação de carros alegóricos para o tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira.

Praticamente todos os setores da companhia estão envolvidos nos preparativos e muitas novidades estão programadas para esta sétima edição do projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal”. Uma vez mais a realização é do Ministério da Cultura – Governo Federal/ União e Reconstrução, através da Lei de Incentivo a Cultura. A programação inclui eventos tradicionais, como a apresentação de espetáculo – com a chegada do Papai Noel – no centro da cidade e nas Asas Oeste e Leste de Campo Mourão, Cortejo Natalino, Mostra Cultural, carreata, etc.

Sete empresas e instituições já confirmaram patrocínio: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Tonello e Machado da Luz (Supermercados Paraná), Agência Fomento Paraná, Unimed Regional, Condor Hipermercado e Integrado Colégio e Faculdade. A Prefeitura de Campo Mourão e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) são parceiras no projeto.