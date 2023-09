Bandidos assaltam mais um ônibus na PR-317, em Floresta

Pelo menos cinco homens armados assaltaram mais um ônibus na rodovia PRF-317, entre o distrito de Ivailândia e Floresta na madrugada deste domingo, 17. O trecho tem sido o local preferido para os ataques contra ônibus que tranasportam passageiros com compras do Paraguai.

O assalto ocorreu por volta das 03h50, quando os bandidos em um veículo GM/Vectra interceptaram o coletivo, com placas de Pelotas/RS, que fazia o itinerário, Foz do Iguaçu a Goiânia/GO.

O motorista identificado pelas iniciais A.F.C. 40 anos, informou que ao passar pelas proximidades da ponte do Rio Ivaí, o coletivo foi bloqueado por um automóvel Vectra de cor branca, ocupado por aproximadamente cinco pessoas. O veículo emparelhou ao lado do ônibus, momento em que três tiros foram disparados forçando o motorista a parar.

Após parar, os indivíduos entraram no coletivo e obrigaram o condutor a levá-los em uma estrada vicinal às margens da mesma rodovia e lá roubaram dinheiro e pertences particulares dos passageiros. O compartimento de bagagem foi revirado e saqueado vários outros objetos.

Os bandidos levaram as mercadorias e o condutor do coletivo conseguiu sair da estrada e deslocar até o posto da Polícia Rodoviária em Floresta para informar a situação. No entanto, os 25 passageiros não quiseram registrar o boletim sobre seus pertences que foram levados.