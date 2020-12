Comércio de CM atende no próximo domingo

O comércio lojista de Campo Mourão atenderá das 14 às 20 horas neste domingo (20/12). No sábado, o funcionamento das lojas vai se estender das 9 às 17 horas. Até o próximo dia 23, os consumidores podem fazer suas compras no comércio mourãoense das 9 às 22 horas, de segunda a sexta-feira.

Na véspera do Natal (dia 24/quinta-feira) as lojas permanecerão abertas das 9 às 14 horas. Já nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro e nos dias 15 e 16 de fevereiro (carnaval), as lojas que abriram em horário especial no período de Natal permanecerão fechadas, como compensação aos comerciários.

PRÊMIOS

A tradicional campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), oferece neste ano o maior número de prêmios da história da promoção de final de ano. São 1.000 prêmios no total. O principal é um veículo Renault Kwid zero quilômetro.

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha

Concorrem ainda a vale compras de R$ 20,00 a R$ 300,00 (que somam R$ 525), dois play station 4, cinco televisores de 32 polegadas, cinco tablets, 12 bicicletas, 150 caixas de som (bluetooth) e 300 headphones. A promoção vai se estender até o dia 7 de janeiro de 2021.

Com exceção do carro zero quilômetro, todos os demais prêmios da promoção são sorteados raspando o cupom recebido no ato da compra. O sorteio do carro será no dia 8 de janeiro, às 16 horas, em evento aberto ao público que vai acontecer na praça São José.

Cerca de 230 empresas, identificadas com cartazes da promoção, participam da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, que tem o patrocínio da Alimentos Coamo, Unimed Campo Mourão e Sicredi, além de parceria com a Cooper Card e Sicoob. A realização é da Acicam e do Município de Campo Mourão.