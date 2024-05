Campo Mourão já está praticamente toda iluminada com LED

Já está praticamente concluída a instalação de lâmpadas de LED no sistema de iluminação pública de Campo Mourão. O investimento do município é de R$ 16 milhões e a implantação de luminárias de LED garante uma economia de 60 a 70 por cento no consumo. O trabalho durou pouco mais de um ano.

“Em pouco tempo a obra se paga e disso em diante é lucro para o município investir em outras áreas”, analisa um dos responsáveis pela empresa que executa o serviço. O sistema de iluminação também é requisito para a cidade passar para o patamar de smart city (cidade inteligente).

Com a substituição das lâmpadas tradicionais de vapor de sódio, a iluminação pública tornou-se a porta de entrada para sistemas inteligentes nas cidades.

“A gestão eficiente da iluminação pública, com medida eficaz, economicamente mais viável e ambientalmente mais responsável está elencada na política de desenvolvimento e contempla um dos eixos do plano de governo da gestão”, sintetiza o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira.