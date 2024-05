Sou Arte conclui nesta terça-feira arrecadação de água para o RS

A Associação Sou Arte (ASA), de Campo Mourão, encerra nesta terça-feira (14/5) a campanha desencadeada na semana passada junto à comunidade com o objetivo de arrecadar doações de água mineral para envio às milhares de vítimas das enchentes que assolam boa parte do Rio Grande do Sul. Doações podem ser entregues na sede da companhia artística (avenida José Custódio de Oliveira, 704 – centro.

A campanha inicialmente foi direcionada aos alunos, pais, amigos e parceiros da entidade, mas a ação extrapolou e vem recebendo a adesão de empresas e da comunidade em geral. “Conclamamos a todos que contribuam. Nossos amigos e irmãos gaúchos precisam muito de nós neste momento devido a verdadeira catástrofe climática sem precedentes que atingiu o Estado”, apela a presidente da companhia, Raquel Cruz.

As vítimas da tragédia precisam de praticamente tudo, pois milhares de gaúchos tiveram que abandonar suas casas invadidas pelas enchentes, mas a Associação Sou Arte optou por priorizar a arrecadação de doações de água mineral, que é um produto de largo consumo e essencial.

Os interessados em contribuir com a campanha podem obter mais informações pelo telefone (44) 9 9870 0027. “Sejamos todos linha de frente!!! O que para você pode parecer pouco, pode ser o essencial para alguém neste momento”, acrescenta Raquel Cruz.