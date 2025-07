Mulher fica ferida ao tentar salvar gato durante incêndio em residência em CM

Uma mulher ficou ferida ao tentar resgatar seu gato durante um incêndio em sua residência, na madrugada desta terça-feira (29), em Campo Mourão. O caso foi registrado por volta das 2h na rua Azulão, localizada no jardim Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em uma residência e, ao chegar ao local, foi informada que uma mulher havia entrado no imóvel em chamas na tentativa de salvar um gato que estava preso no interior da casa.

Diante da situação, os bombeiros entraram no sobrado e conseguiram localizar a mulher, que foi retirada com segurança. Ela apresentava um ferimento na cabeça e, após o resgate, recebeu atendimento imediato no local. Posteriormente, foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica mais detalhada. Ainda não há confirmação oficial se o gato foi resgatado com vida.

A residência, que é um sobrado, teve parte de seus cômodos, como um dos quartos e outros ambientes internos, parcialmente destruídos pelo fogo. Graças à rápida ação das equipes de combate a incêndios, foi possível conter as chamas antes que causassem prejuízos maiores à estrutura do imóvel ou colocassem outras vidas em risco.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

A ocorrência chama atenção para os riscos em situações de incêndio, especialmente quando moradores tentam retornar ao imóvel em chamas para resgatar animais ou pertences. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação de que, em casos assim, a prioridade deve ser a integridade física e a segurança dos envolvidos.