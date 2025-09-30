Campo Mourão ganha Posto Avançado da Capitania Fluvial do Rio Paraná

Campo Mourão receberá no próximo dia 14 de outubro a inauguração de um Posto Avançado da Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), que tem como objetivo otimizar e facilitar o atendimento de usuários de embarcações da região.

O posto funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h, oferecendo serviços como emissão, renovação e transferência do Título de Inscrição de Embarcação (TIE) e do Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), além de segunda via e renovação da Carteira de Habilitação de Amador (CHA), entre outros atendimentos.

A estrutura ficará instalada nas dependências da 8ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), localizada na Avenida José Tadeu Nunes, nº 51 – Jardim Nossa Senhora Aparecida. O funcionamento será possível por meio de convênio entre a Marinha do Brasil (MB) e o Departamento Regional de Trânsito do Estado do Paraná (Detran-PR).

Com a presença do Posto Avançado em Campo Mourão, também será ampliada a atuação da Marinha na região, permitindo o incremento das ações de inspeção naval e fiscalização do tráfego aquaviário.

O prefeito Douglas Fabrício destacou a importância da conquista para o município. “A instalação deste Posto Avançado representa mais comodidade para os moradores que utilizam embarcações e fortalece a presença da Marinha em nossa região. Campo Mourão se consolida cada vez mais como cidade polo, recebendo serviços que antes só estavam disponíveis em outros centros.”