Prefeitos se reúnem em CM para discutir ações sobre pedágio na região que será leiloado em breve

Na manhã da última sexta-feira (27), a Prefeitura de Campo Mourão sediou uma importante reunião com prefeitos e lideranças da região da Comcam para tratar sobre o Leilão do Lote 5 do pedágio, marcado para o próximo dia 30 de outubro. O encontro discutiu especialmente a preocupação com as tarifas previstas e a necessidade de garantir melhorias efetivas na Rodovia BR-369, que liga Campo Mourão a Mamborê, trecho que voltará a contar com praça de pedágio.

Participaram da reunião o prefeito de Campo Mourão e anfitrião, Douglas Fabrício, o prefeito de Mamborê, Sebastião Martinez, o prefeito de Ubiratã, Fábio Dalécio, o prefeito de Boa Esperança, Joel Celso Buscariol, a prefeita de Juranda, Joelma Damasceno Demeneck, o prefeito de Campina da Lagoa, Gianny José Gracioso Bento (Padre Gianny), o vice-prefeito de Mamborê, José Corchak, além do deputado estadual Evandro Araújo, do ex-deputado estadual Homero Marchese e lideranças empresariais da região.

Preocupação com Tarifas e Obras

Segundo os prefeitos, a maior preocupação está no valor inicial da tarifa prevista para o Lote 5, que pode chegar a R$ 23,95. Sem concorrência efetiva no leilão, há risco de que os descontos não ocorram, resultando em tarifas altas para os usuários da rodovia.

Outro ponto destacado foi a necessidade de manutenção constante, duplicação futura do trecho entre Campo Mourão e Cascavel, além da implantação de viadutos, retornos e acessos adequados às cidades.

INTERESSE REGIONAL

O deputado estadual Evandro Araújo lembrou que a tarifa poderá ainda ter acréscimos de até 40% ao longo da execução do contrato. “Ninguém é contra o pedágio, mas não podemos aceitar tarifas em patamares tão altos, sem garantias de investimentos, afirmou.

O prefeito de Mamborê, Sebastião Martinez, reforçou a preocupação do município vizinho, diretamente impactado pela nova praça. “A praça ficará praticamente em Mamborê, e isso atinge diretamente nossos moradores, agricultores e trabalhadores que dependem diariamente de Campo Mourão, destacou.

Já o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, anfitrião da reunião, defendeu a mobilização regional em todas as esferas. “Estamos articulando uma audiência com o Governo do Estado e também com o Governo Federal, porque esse debate ultrapassa a nossa região. Essa importante concessão tem que prever tarifas acessíveis e obras estruturantes que modernizem a rodovia, tragam segurança e fortaleçam o desenvolvimento econômico, ressaltou.

ENCAMINHAMENTOS

Como encaminhamento, ficou definida a solicitação de uma audiência com o governador do Paraná e o secretário estadual de Infraestrutura, além da mobilização de parlamentares federais para que o tema também seja levado a Brasília. O setor produtivo — como cooperativas e empresas de transporte — será convidado a integrar o movimento regional.