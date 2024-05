Campo Mourão era para ser na margem do Rio 119

Há exatamente 100 anos, Edmundo Mercer e Coelho Júnior, renomados sertanistas paranaenses, idealizaram a cidade de Campo Mourão às margens do Rio 119, em uma localização que hoje em dia é próxima à Santa Casa.

Foi João Bento quem alertou a população sobre o risco de enchentes, devido à proximidade da cidade com o rio. Após esse alerta, os moradores não chegavam a um consenso sobre onde deveria ser estabelecido o Núcleo Urbano.

Em 1940, por consenso, optaram pela região do atual Cemitério Municipal. No entanto, a decisão final ficou a cargo de Sady Silva, engenheiro do governo do Estado, que acabou escolhendo o local da atual Praça Getúlio Vargas para a cidade.