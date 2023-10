Campo Mourão elege novos conselheiros tutelares

Foram eleitos neste domingo, 1º de outubro, os novos conselheiros tutelares de Campo Mourão para a gestão 2024/2027. Sem a obrigatoriedade de votar, apenas 3.832 eleitores compareceram às urnas.

A votação ocorreu em seis locais, onde foram distribuidas 18 urnas, das 8h às 17h, enquanto a escrutinação aconteceu no Centro da Juventude.

Os eleitos foram, Ronise Galdino, a mais votada, com 558 votos, seguida de Maria Barbosa Palma, com 532; Zilda Inglês Modena (528); Valdirene Neves (473) e Paloma Thaís Aparecida Mendonça (327). Houve ainda 9 votos em branco ou nulos.

De acordo com Luana Passos Bertoldi, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), responsável pelo processo eleitoral, a eleição foi tranquila em todos os locais de votação.

“Tivemos poucas intercorrências, apenas uma urna apresentou problema, mas foi substituída rapidamente”, disse ela.

A conselheira mais votada, Ronise Galdino emocionou-se com o resultado, atribuindo os mais de 550 votos aos familiares e amigos. “Esperava ser eleita entre os cinco, mas ficar em primeiro lugar foi uma grata surpresa. Agradeço aos amigos e familiares pelo empenho durante minha campanha. Entendo que tudo isso é resultado de um trabalho a longo prazo, a semente que plantamos e que agora floresceu”, disse ela.

O conselheiro tutelar é remunerado pelo município (cerca de R$ 3,6 mil) e o tempo de mandato no cargo é de quatro anos.

CONFIRA COMO FICARAM A VOTAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS

Luciana Bathke Maximo dos Santos (289)

Ruth Moysa Gimael (268)

Rafael Silvestrin Procópio (196)

Reni Sminka (180)

Lucineia Fragoso Veras (135)

Gysele Rezende Santos (115)

Jennyfer Francine Iora Alves (89)

Solange Vieira Trinches (84)

Mislaine Narciso de Souza (49)