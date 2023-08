Classificado: Colégio Vinicius de Moraes segue representando CM no Paranaense de Futsal Sub-15

A Federação Paranaense de Futsal confirmou nesta segunda, 7, as equipes classificadas para a quarta fase do Campeonato Paranaense Sub-15 da categoria. Ao todo, serão 16 equipes que disputarão esta fase, que acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de Setembro.

Iniciaram a competição 34 equipes e o Vinicius/Eliane Futsal é a única equipe de colégio público do Paraná a participar. “Estamos muito felizes com a classificação para mais uma fase. O trabalho segue firme com os nossos alunos que estão empolgados na competição” disse o técnico e coordenador do projeto Nota 10 no Esporte e na Vida, Bruno Braga.

Os adversários da próxima fase ainda não estão definidos. O sorteio será realizado pela Federação Paranaense de Futsal na próxima quarta-feira, dia 9. O Azulão da Asa Oeste poderá jogar em uma dessas quatro cidades: Cianorte, Paranaguá, Foz do Iguaçu ou Cascavel.

O Diretor do Colégio, Raoni de Assis, comentou a classificação: “Temos muito orgulho de passar para mais uma etapa da competição. Quero agradecer ao Eliane Futsal pela enorme parceria, a Fundação de Esportes e a todos os parceiros pelo apoio a esse projeto esportivo e educacional. Vamos seguir trabalhando pelos nossos alunos pois todos tem um enorme potencial”, disse o Diretor.

Além do Campeonato Paranaense a equipe do Vinicius disputa atualmente a Copa Sesc, com dois times, a Copa Regional AC Marketing que está na fase semi-final e vai participar do Torneio de Menores realizado pela Fundação de Esportes. Ao todo, cerca de 110 pessoas fazem parte do projeto.