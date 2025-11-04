Campo Mourão decreta estado de calamidade pública após temporal com granizo e vendaval

A Prefeitura de Campo Mourão publicou no Órgão Oficial desta terça-feira (4) o Decreto nº 12229/2025, que declara estado de calamidade pública em todo o território municipal em razão das chuvas intensas, vendaval e queda de granizo registrados no último sábado, (1º). O decreto tem validade de até 180 dias, podendo ser encerrado antes caso a situação seja normalizada.

A decisão foi tomada com base em relatórios técnicos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMDEC), que apontaram danos humanos, materiais e ambientais, além de prejuízos econômicos e sociais significativos. O fenômeno foi classificado como enxurrada, tendo alagamento, chuvas intensas, vendaval e granizo como eventos associados.

Com o decreto, ficam mobilizados todos os órgãos e entidades municipais, sob coordenação da COMDEC, que está autorizada a executar o Plano de Resposta, promover ações de assistência humanitária, restabelecer serviços essenciais e adotar medidas de redução de riscos.

O documento autoriza ainda a realização de contratações diretas para bens, serviços e obras emergenciais, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, além da possibilidade de requisições administrativas e remanejamentos orçamentários necessários para o enfrentamento da situação. A COMDEC também foi autorizada a registrar o evento nos sistemas estadual (SISDC) e federal (S2iD), solicitando o reconhecimento da calamidade pública pelos governos estadual e federal, o que permitirá ao município acessar recursos de emergência para reconstrução e assistência às famílias.

“Nosso compromisso é com a segurança e o bem-estar da população. Estamos atuando de forma integrada para atender as famílias atingidas e reparar os locais afetados”, afirmou o prefeito Douglas Fabrício.

FORÇA-TAREFA EM CAMPO

Desde a noite de sábado (1º), equipes da Prefeitura atuam em uma força-tarefa para amenizar os danos provocados pelo temporal. Os trabalhos incluem remoção de entulhos, limpeza e desobstrução de vias, reparo de telhados danificados e atendimento emergencial às famílias atingidas, tanto na área urbana quanto no distrito de Piquirivaí.

Nesta terça-feira (4), duas Unidades Básicas de Saúde (Paulista e Lar Paraná) e as escolas que haviam suspendido o atendimento retornaram às atividades. A Secretaria de Assistência Social continua realizando visitas às residências verificando danos estruturais e materiais para direcionar doações e auxílio às famílias mais atingidas.