ABL Futsal enfrentará o Cruzmaltina pelos playoffs da Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão enfrentará o Cruzmaltina pelos playoffs do Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze.

Após vários impasses jurídicos que envolvia escalações erradas de jogadores de equipes, a Federação Paranaense de Futsal em reunião com representantes de todos os times, ficou decidido por meio de votação que etapa final será disputada em formato de playoffs com 32 equipes, compostas entre os clubes que participaram da segunda fase da competição.

A equipe da ABL Futsal jogará contra Cruzmaltina no próximo sábado, fora de casa, e decide a classificação dentro dos seus domínios no ginásio da Vila Urupês, no dia 18 de outubro.

Os comandados do técnico Marcio Rinaldo conquistaram a liderança do Grupo N com 21 pontos ganhos (com sete vitórias e três derrotas). Já o Matelândia ficou na segunda posição com 20 pontos (com seis vitórias, dois empates e uma derrota)