Campo Mourão contemplado com recursos para famílias indígenas

Dois termos de parceria foram assinados nesta terça-feira (27), entre o município de Campo Mourão é o governo do Paraná para atendimento de famílias indígenas em situação de vulnerabilidade. Um deles, no valor de R$ 12 mil, visa a concessão de Benefício Eventual, para famílias indígenas que tenham em sua composição familiar crianças e adolescentes.

Outro termo, de R$ 60 mil, é voltado ao incentivo para Abordagem Social e Casas de Passagem destinadas ao atendimento de crianças e adolescentes, acompanhadas de suas famílias, prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná.

Os recursos serão transferidos ao município pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência do Estado do Paraná aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Caberá ao município, por meio da Secretaria de Assistência Social, fazer gestão do recurso conforme as necessidades apresentadas pelas famílias.

A cerimônia de assinatura, em Curitiba, teve a presença da secretária de Assistência Social, Márcia Calderan, acompanhada pelos representantes da Comunidade Guarani do Tekoha Vera Tupã I, localizada no Barreiro das Frutas, Nilza Maria Rodrigues e Guilherme Kunumi Poty Acosta.