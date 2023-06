Em jogo de confronto direto da LNF, CM recebe o Joaçaba nesta terça-feira

No fechamento da 12° rodada da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal recebe nesta terça-feira, 27, o Joaçaba/SC às 19h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Será um duelo de confronto direto para ambas as equipes, reunindo o 18° (Joaçaba) com 13 pontos, e o 20° colocado, com 10 pontos (Campo Mourão).

Os ingressos custam R$ 20,00 arquibancada e R$ 30,00 cadeiras nós setores A e B. Estão à venda na Marujo Sports, no site do Campo Mourão Futsal e com o Renan pelo telefone (44) 9 98301930.