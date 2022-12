Associação de Senhoras de Rotarianos repassa R$ 3 mil à Casa das Fraldas

A Associação de Senhoras de Rotarianos de Campo Mourão (ASR) fez nesta semana o repasse de R$ 3 mil à Fundação Marta Kaiser para ajuda no custeio da Casa das Fraldas São José. Com os recursos destinados pela entidade serão adquiridas matérias primas utilizadas na confecção das fraldas distribuídas gratuitamente a várias instituições filantrópicas locais e a centenas de pessoas comprovadamente carentes que necessitam do produto higiênico.

A entrega do cheque simbólico ao presidente da Fundação Marta Kaiser, advogado Roberto Olivier Leitner, foi feita pela presidente da ASR, Luciana Mignoso. Integrantes da entidade feminina – que em junho último completou 45 anos de fundação – também participaram do ato que aconteceu na Casa das Fraldas. Periodicamente, as integrantes da ASR também comparecem na Casa das Fraldas para a confecção do produto.

O Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana (antigo Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam) e o Hospital Santa Casa são as entidades que mais recebem fraldas mensalmente da entidade. Já as aproximadamente 300 pessoas carentes cadastradas pela Pastoral da Saúde recebem kit mensal com 45 fraldas.

A Fundação Marta Kaiser/Casa das Fraldas São José tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (Acicam), CIEs – Centro Educacional Integrado, Unimed/Regional de Campo Mourão e a Coam