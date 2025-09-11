Campo Mourão comemorou os 60 anos da profissão de Administrador

A noite dessa terça-feira (9) foi marcada, em Campo Mourão, pela realização de concorrido evento comemorativo aos 60 anos da regulamentação da profissão de Administração no Brasil. Participaram profissionais da área, docentes das instituições de ensino superior locais que oferecem cursos na área, acadêmicos, autoridades e lideranças do segmento.

A cerimônia aconteceu no auditório da Casa da Cultura, que ficou praticamente lotado. Na abertura, falou o representante regional do Conselho Regional de Administração (CRA), professor Adalberto Dias de Souza, que falou sobre a relevância da data, o importante papel desenvolvido pelos profissionais da Administração na economia nacional e as perspectivas futuras da profissão. A programação teve continuidade com a encenação de esquete por acadêmicos do terceiro ano de Administração da Unespar/Campo Mourão sobre a atuação do Administrador.

A realização de um Talk Show marcou o encerramento do evento que contou com a participação de representantes das Instituições de Ensino Superior: Unespar, Faculdade Unicampo, dentre outras, além do prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício.

A regulamentação aconteceu por meio da Lei nº 4.769/1965 e o marco histórico – que reconhece a contribuição primordial dos profissionais da Administração para o desenvolvimento econômico, social e institucional do país – foi comemorado em grande número de cidades. Além de homenagear essa trajetória de evolução, inovação e impacto, os eventos constituíram-se em um momento de reflexão, valorização profissional e troca de experiências.

A profissão de administrador envolve o planejamento estratégico e a gestão de recursos (humanos, financeiros, materiais e informacionais) para atingir objetivos organizacionais, atuando em diversos setores como finanças, recursos humanos, marketing e logística. O administrador analisa o ambiente, define metas, implementa planos de ação e controla processos para otimizar o desempenho e a eficiência da empresa, adaptando-se às mudanças do mercado e utilizando habilidades de liderança e resolução de problemas.