Público recorde na Acicam em talk show de reforma tributária

Com o auditório completamente lotado e muitos participantes em pé na porta principal, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou na noite desta quarta-feira (10/9) o segundo talk show gratuito sobre “Reforma Tributária – O que muda para empresas e municípios”.

O evento teve público recorde na história da entidade e atraiu empresários associados dos mais diferentes ramos de atividades e de todos os portes.

O público superou todas as expectativas e foi o segundo talk show sobre o tema realizado pela Acicam. O primeiro a discorrer sobre a Reforma Tributária foi o advogado tributarista Cândido Mendes Neto. Na sequência falaram os contabilistas Nestor Ocimar Bisi (ex-presidente da Acicam) e Vivaldo Greco, que expuseram detalhes da reforma e, na sequência, responderam perguntas da plateia.

O primeiro talk show também teve um excelente público e teve como mediadores os advogados tributaristas Cândido Mendes Neto e Júlia Forastiere Mendes. Os convidados especiais para o encontro foram: Aldecir Roberto da Silva (secretário municipal da Fazenda de Campo Mourão), Alcir Ribeiro (contador da Coamo Agroindustrial Cooperativa) e Thiago Thoaldo (assessor Jurídico Tributário da Coamo).