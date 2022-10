Campo Mourão comemora 75 anos de emancipação neste 10 de outubro

O município de Campo Mourão comemora nesta segunda-feira, 10 de outubro, 75 anos de emancipação política e administrativa. Por meio da lei nº 2, sancionada em 11 de outubro de 1947, o município era criado e emancipado de Pitanga.

O processo de emancipação, segundo relata o historiador Jair Elias dos Santos Júnior, nasceu de uma discussão no gabinete do governador. “O Paraná estava passando por um processo de organização administrativa. A intenção do governo era tornar o distrito em município somente na década de 1960”, explica.

Porém, ao tomarem conhecimento da notícia, Pedro Viriato de Souza Filho procurou Francisco Albuquerque, os dois eram amigos e fazendeiros. Albuquerque incentivou Viriato a ter “uma audiência com o governador Lupion. Nesse encontro, em Curitiba, nasceu Campo Mourão. Um assessor do governador interrompeu a audiência. E Pedro Viriato ficou furioso com a opinião contrária do mesmo”.

Para apaziguar os ânimos, o governador cedeu a reivindicação de Pedro Viriato, desde que o mesmo fosse o prefeito. “Assim nasceu o município, que não tinha estrutura para ser emancipado, mas pela imposição de suas lideranças, conseguiu ser criado”.

HISTÓRIA

A descoberta e exploração dos campos onde fica hoje Campo Mourão, remonta ao tempo das reduções jesuíticas. Mas foi a partir de 1903, que a família de José Luiz Pereira fixou residência, seguido de outras famílias ao longo das primeiras décadas do século XX.

Em 1947, Campo Mourão emancipa-se de Pitanga, tornando-se município pela Lei 02/47, sancionada pelo governador Moysés Lupion. José Antônio dos Santos é nomeado prefeito até a instalação do município e a posse de Pedro Viriato de Souza Filho, eleito prefeito com 230 votos.

Até a década de 60 o município compreendia toda a Microrregião 12 e os municípios que hoje a integram eram seus distritos administrativos. Na década de 80, foram desmembrados dois dos seus últimos distritos administrativos: Luiziana e Farol do Oeste, ficando sobre sua tutela apenas o distrito de Piquirivaí.