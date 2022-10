Acidente deixa criança de sete anos ferida na PR-553, em Luiziana

Uma criança de sete anos ficou ferida em um acidente ocorrido por volta das 18h15 deste domingo (09), na rodovia PR-553, em frente ao entreposto da Coamo, em Luiziana.

A colisão envolveu um veículo Fiat Uno, e um caminhão , placas de Barbosa Ferraz. De acordo com o motorista do Uno, morador em Luiziana, ele seguia sentido ao trevo quando foi fechado pelo caminhão que acessava o pátio da cooperativa. O motorista estava acompanhado no automóvel da esposa e da filha de 7 anos.

A criança teve vários ferimentos leves pelo corpo. A mulher ficou em estado de choque, mas não feriu. Mãe e filha foram encaminhadas ao Centro de Saúde de Luiziana por uma ambulância do município para atendimento médico.

Uma viatura da Polícia Militar atendeu a ocorrência e sinalizou a rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações: Luiziana Notícias