Campo Mourão Cidade Natal será aberta neste sábado com espetáculo na Praça São José

O projeto “Campo Mourão – Cidade Natal” será aberto neste sábado (3), a partir das 20 horas, na Praça São José, com a tradicional chegada do Papai Noel e o espetáculo “Um, Dois, Três Reis”, com artistas da Associação Sou Arte. Este ano será a 5ª edição do projeto, que desde o surgimento é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo-Secretaria Especial da Cultura.

Como em edições anteriores, haverá também apresentações nas praças do Japão (Jardim Tropical – dia 6) e Alvorada (Lar Paraná – dia 7). Além do túnel de luzes na Avenida Capitão Indio Bandeira e ambientação das praças que receberão o espetáculo, a programação conta com mostra cultural, carreata e Quintal do Noel. Este ano serão cerca de 500 pessoas envolvidas, dos quais 200 artistas profissionais.

A diretora da Associação Sou Arte, Edilaine Maria de Castro, destaca o apoio das empresas que apoiam o projeto, bem como o empenho dos órgãos e servidores municipais. Ela também explicou que para a continuidade no próximo ano será necessário maior aporte de recursos.

Neste ano, o “Cidade Natal” tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial).

PROGRAMAÇÃO

3 de dezembro – espetáculo de abertura na Praça São José e chegada do Papai Noel

6 de dezembro – Espetáculo – Praça do Japão

7 de dezembro – Espetáculo – Praça Alvorada

11 de dezembro – Cortejo – Avenida Irmãos Pereira

14 de dezembro – Carreata Natalina (7 carros) – do Tropical ao Conjunto Cohapar

19 a 23 de dezembro – Mostra Cultural na Praça São José