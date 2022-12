Comércio aberto até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste primeiro sábado de dezembro. Muito movimento nas vias centrais da cidade, lojas cheias, muita gente circulando com sacolas de compras e incremento nas vendas são as expectativas dos empresários do setor.

O otimismo é fundamentado na tradição de substancial aumento na comercialização sempre que o comércio estende o funcionamento até o final da tarde de sábado. Por parte da população, o horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês tem a aprovação e a melhor evidência é o movimento registrado nas lojas não apenas do centro da cidade, mas também dos bairros. Para aqueles que durante a semana trabalham em horário comercial, o sábado com lojas funcionando até o final da tarde é a oportunidade de ir às compras sem correria e muitas vezes em família.

Outro fator que contribui para o sucesso do horário especial são as promoções que boa parte dos estabelecimentos comerciais realiza, ofertando descontos ou condições especiais de pagamento. Muitas lojas de Campo Mourão já estão com suas vitrines e interiores ambientadas para o Natal.

A NOITE

As lojas de Campo Mourão funcionarão até às 22 horas nos dias 15 (quinta-feira) e 16 (sexta-feira) de dezembro, bem como entre os dias 19 e 23 (segunda a sexta-feira). No dia 18 (domingo), o atendimento será das 14 às 20 horas. No dia 24, véspera do Natal (sábado), o comércio permanecerá aberto até às 16 horas para atendimento ao público (até às 17 horas para serviços internos).

Nos três primeiros sábados de dezembro (dias 3, 10 e 17), o comércio mourãoense atenderá das 9 às 17 horas. Dependendo dos resultados obtidos pela seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, o comércio local poderá fechar alguns dias em determinados horários neste mês de dezembro.