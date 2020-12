“Campo Mourão – Cidade Natal” foi aberto com espetáculo online

A programação do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020” foi aberta na noite deste domingo (6/12) com a apresentação via redes sociais do espetáculo “Um Natal de Virtudes”. Pelo quarto ano consecutivo, a execução do projeto que transformou e valorizou o Natal na cidade está a cargo da Associação Sou Arte (ASA), que busca patrocínios através da Lei Nacional de Incentivo a Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura).

Neste ano, excepcionalmente, o espetáculo que tradicionalmente abre a programação e marca a chegada do Papai Noel aconteceu em live com transmissão ao vivo, em razão da pandemia de Covid-19 e das restrições determinadas pelos órgãos de saúde. Nas edições anteriores do projeto, que teve início em 2017, o evento registrou sucessivos recordes de público na praça São José, no centro de Campo Mourão.

A encenação do espetáculo neste ano foi cercada de todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde e poucas pessoas acompanharam a apresentação em estúdio, além dos artistas e da equipe técnica. Uma vez mais, o espetáculo produzido pela Associação Sou Arte foi marcado pelo clima de encantamento, a riqueza visual dos figurismo e do cenário, a atuação impecável dos artistas envolvidos e a mensagem contida no enredo que emocionou crianças, jovens, adultos e idosos.

ABERTURA

A apresentação do espetáculo foi precedida de uma rápida cerimônia onde falaram o prefeito Tauillo Tezelli, o empresário Rodrigo Machado (em nome das empresas patrocinadoras), Nobutochi Kimura (representando a Associação Comercial e Industrial – Acicam o Sindicato Empresarial do Comércio – Sindicam) e a diretora executiva da Associação Sou Arte (ASA), Edilaine Maria de Castro.

Neste ano, o projeto Campo Mourão – Cidade Natal conta com a adesão da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. O projeto tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Acicam e do Sindicam.

As empresas patrocinadoras destinam parte do Imposto de Renda devido ao projeto, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura.

A pandemia do novo coronavirus tornou a adequação de toda a programação. O tradicional Cortejo Natalino na avenida Irmãos Pereira foi substituído pela realização de três carretas, sempre a partir das 19h30min, com o seguinte cronograma: dia 11/12 – Distrito de Piquirivaí e Vila Guarujá; dia 16/12 – Jardim Araucária, Jardim Tropical, Conjunto Perdoncini e Centro; e dia 23/12 – Jardim Lar Paraná e Centro de Campo Mourão.

A programação manteve a tradicional Mostra Cultural, mas as apresentações serão através de lives em estúdio, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte. A Mostra Cultural vai acontecer nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, sempre a partir das 20 horas.