Adolescente morre em acidente de moto

Um adolescente de 16 anos, morreu vítima de acidente de moto, na madrugada deste domingo, em Campo Mourão. A vítima, identificada por Samuel Pereira Rodrigues, trafegava sentido anel viário à rodovia PR 487, quando teria perdido o controle da caído da motocicleta.

A equipe do Samu prestou atendimento, mas o jovem morreu no interior da ambulância. A equipe de socorro tentou reanimar o rapaz por cerca de duas horas, mas ele não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu por volta das 02h20, próximo ao local conhecido por Gramadão, onde grupos de jovens costumam se reunir nos fins de semana.

Vários jovens foram encontrados no local do acidente quando o Samu chegou, porém, quando a polícia apareceu, nem a moto envolvido no acidente foi encontrada. A polícia constatou o motociclista usava documentos de outra pessoa, conhecido por Wal, de 28 anos, o qual encontra-se detido. O corpo da vítima foi levado ao IML.