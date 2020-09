Campo Mourão – Cidade Natal é lançada na reunião da Acicam

Com a presença de público e também transmitida através da internet, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que aconteceu na noite desta quarta-feira (23/9), foi marcada por abordagens sobre promoções voltadas ao fomento da economia local. Também a segurança no comércio esteve em pauta.

Um dos pontos altos do encontrou foi o lançamento da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, promovida pela Acicam, que neste ano vai distribuir vasta premiação aos consumidores que fizerem compras nas empresas participantes. O lema da campanha é “A Acicam vai dar 1.000 motivos para você comemorar neste Natal”. Entre os prêmios estão R$ 24 mil em vale compras (de R$ 20,00 a R$ 300,00), cinco televisores de 32 polegadas, 12 bicicletas, dois play station 4, cinco tablets, 300 headPhones e 150 caixas de som Bluetooth, além de um veículo Renault Kwid zero quilômetro.

A campanha terá início no dia 9 de novembro próximo e vai se estender até o dia 7 de janeiro de 2021. O sorteio dos prêmios será no dia 8 de janeiro, em evento aberto ao público.

Outro assunto tratado no encontro foi a realização da primeira edição da promoção Campo Mourão Liquida Virtual, que vai acontecer no período de 3 a 14 de novembro. Inicialmente estava marcada para o início de outubro. As empresas já estão formalizando adesão a promoção da Acicam, que tem o patrocínio da Makito Tecnologia da Informação e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

“É a oportunidade para as empresas aumentarem suas vendas e conquistarem novos clientes utilizando o E-Commerce”, ressaltou o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, que comandou a reunião. Também explicou que a promoção se alinha a crescente tendência de compras pela internet e possibilita que empresas de todos os portes de Campo Mourão adotem o sistema, a baixo custo.

A plataforma que será utilizada foi desenvolvida pela empresa mourãoense Makito Tecnologia da Informação e apresenta algumas novidades em relação aos tradicionais sites para compras a distância. Entre elas, a disponibilização de um canal de negociação entre o consumidor e a empresa. Outra inovação é que o consumidor poderá receber a compra em casa ou retirar na loja.

SEGURANÇA

A reunião da Acicam também contou com a palestra “Segurança em seu Comércio”, proferida pelo capitão Hermon Alves de Lima, do 11º Batalhão de Polícia Militar, que apresentou orientações aos empresários sobre como inibir e dificultar a ações de marginais. Uma cartilha sobre o assunto foi produzida e será distribuída aos empresários mourãoenses pela Acicam.

No encontro foi apresentado ainda o presidente interino do Conselho de Segurança de Campo Mourão, major aposentado Milton José dos Santos.