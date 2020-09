Campo Mourão Futsal goleia o Assoeva-RS pela Liga Nacional

Em noite de muita entrega dentro de quadra o Campo Mourão Futsal conquistou sua segunda vitória consecutiva na Liga Nacional, ao derrotar a boa equipe da Assoeva-RS pelo placar de 4 x 1 na Arena UTFPR.

Campo Mourão saiu na frente com Fabinho e logo sofreu empate em pênalti convertido por Keké. Mas, não demorou muito e Café fez o segundo para o carneiro tricolor. Atrás no placar, a Assoeva pressionou, mas não foi eficiente nas finalizações, e quando era, parava nas mãos do jovem goleiro Renato, que fez ótima apresentação.

Na metade da etapa final o pivô mourãoense Sinoê fez mais um belo gol, ampliando o placar. E logo em seguida Ernandes marcou o quarto gol do carneirão, decretando a vitória para o carneirão.

Com a vitória o time mourãoense vai a 08 pontos na classificação do grupo C, e sobe temporariamente para terceira colocação, passando inclusive a Assoeva.