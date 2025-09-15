Campo Mourão celebra 78 anos com show gratuito de Clayton & Romário no dia 10 de outubro

O município de Campo Mourão completa 78 anos de emancipação política no próximo dia 10 de outubro (uma sexta-feira). Para comemorar a data, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, vai oferecer um show gratuito com a dupla Clayton & Romário, a partir das 21 horas, na Praça São José.

Reconhecidos como um dos principais nomes da música sertaneja contemporânea, os irmãos Clayton & Romário nasceram em Goiânia e se tornaram “mineiros de coração”. A trajetória musical da dupla começou ainda na juventude e ganhou projeção nacional com suas lives, que rapidamente conquistaram fãs em todo o país.

Entre seus maiores sucessos estão “Água nos Zói” (com Jorge & Mateus), “Aí Eu Chorei” e “Namorando ou Não”, parceria com Luan Santana que já ultrapassou a marca de 150 milhões de plays nas plataformas digitais. O mais novo hit, “Desapaixona Eu”, em parceria com Nattan, é destaque nas rádios e plataformas digitais.

A Prefeitura de Campo Mourão reforça que, para garantir a segurança de todos, a Polícia Militar recomenda não levar garrafas de vidro para o evento. Toda a comunidade está convidada a celebrar essa data tão especial, em uma noite de música, alegria e confraternização. Vale lembrar que o feriado de aniversário será na segunda-feira, 13 de outubro. A mudança está prevista em lei municipal nº 3.869 de 25 de outubro de 2017.