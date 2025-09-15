Homem é preso após agredir ex-companheira em Araruna; drogas e moto adulterada são apreendidas

Na noite desse domingo (14), por volta das 20h, uma mulher procurou o destacamento policial de Araruna relatando ter sido agredida pelo ex-companheiro durante uma discussão sobre pensão alimentícia. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima apresentava lesões na boca e disse ter sido atingida com um soco e uma lata de cerveja.

A Polícia Militar deslocou-se até a residência do suspeito. Ao perceber a chegada da equipe, o homem tentou fugir, pulando muros e invadindo imóveis vizinhos. Durante as buscas, os policiais localizaram no imóvel 45,8 gramas de maconha já fracionada para venda e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, configurando crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Após novas tentativas de fuga, o suspeito foi alcançado e contido. O homem admitiu a agressão, mas negou envolvimento com o tráfico de drogas.

Os materiais apreendidos — a droga, o veículo e um celular —, além do suspeito e da vítima, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos legais. O caso permanece em investigação.