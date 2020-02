4 mil cooperados e técnicos no 32º Encontro na Fazenda Experimental

Teve início ontem e prossegue até sexta-feira, 7, o 32º Encontro de Cooperados da Fazenda Experimental Coamo, em Campo Mourão. A cada dia, são pelo menos 700 cooperados, de toda a área de ação da cooperativa nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, reunidos para aprender sobre as novas tecnologias testadas e aprovadas pela cooperativa.

O Encontro de Cooperados apresenta muitas novidades e traz dez temas modernos que colocam o associado Coamo à frente no mercado, explanando sobre “Tecnologia de aplicação de defensivos”, “Tratamento de semente industrial Coamo”, “Agricultura 4.0 e Precisão na Agricultura”, entre vários outros.

Também estão sendo abordados: Manejo da Ferrugem da Soja; Manejo de percevejos na cultura da Soja; Resultados experimento calagem e gessagem Coamo e UEM; Cultivares de Soja I; Cultivares de Soja II; Novos desafios no manejo da Buva e Manejo do Complexo de Enfezamento na Cultura do Milho.

O chefe da Fazenda Experimental da Coamo, Lucas Simas afirma que o foco do evento é o repasse de informações técnicas aos cooperados. “O objetivo é gerar uma informação segura e que faça a diferença aos nossos cooperados em suas propriedades. Elencamos dez temas pertinentes a essa safra, os quais entendemos que vão ajudar nosso cooperado a reduzir o risco de perda e consequentemente aumentar a produtividade”, disse ele.

O presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini comenta que o Encontro na Fazenda Experimental é tradicional, buscando apresentar aos agricultores as novidades que a pesquisa desenvolve.

“A pesquisa e o trabalho realizado na Fazenda Experimental tem feito toda a diferença. Praticamente dobramos as produtividades de soja e milho nos últimos anos. Nesse encontro, os associados ficam sabendo de tudo o que é importante para eles, conhecem a realidade e o trabalho da pesquisa, do manejo, para fazer bem feito na sua lavoura com um contato direto junto aos pesquisadores de importantes empresas e entidades públicas e privadas”, destaca Gallassini.

Durante a semana, cerca de 4 mil cooperados participam do Encontro na Fazenda Experimental.