Campo Mourão + Ativa atinge marca de 50.000 atendimentos

O programa Campo Mourão + Ativa, desenvolvido pela Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), atingiu a marca de 50.000 atendimentos no período de janeiro a julho de 2023. Desenvolvido em diversos pontos da cidade, o programa oferece aulas gratuitas de ginástica e condicionamento físico para pessoas acima de 16 anos de idade.

Atualmente, o Campo Mourão + Ativa conta com 1.250 participantes divididos em 45 turmas. As atividades são realizadas de forma presencial e online, com o conteúdo disponibilizado no canal do programa no YouTube.

“Esse número de atendimentos mostra a força desse programa em nossa cidade. O trabalho desenvolvido pelos profissionais do setor de Qualidade de Vida da Fecam faz toda a diferença, são eles que realizam as atividades do dia a dia junto às diversas comunidades, promovendo saúde e bem-estar por meio da atividade física”, explica a coordenadora do programa, Layla Maiante.

Os interessados em participar das turmas devem entrar em contato com a coordenação do programa pelo telefone 3523-1561 (Layla).