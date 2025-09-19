Defendendo nova sequência invicta, CM/Futsal recebe o Marreco pela Liga Nacional

Embalado por bons resultados na temporada, o Campo Mourão Futsal recebe neste domingo, 21, às 14h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Marreco, de Francisco Beltrão/PR, para mais um clássico estadual na Liga Nacional. Será o penúltimo jogo da primeira fase, e vale permanência entre os oito melhores classificados da competição.

Já garantido nos playoffs, Campo Mourão pretende terminar a fase classificatória entre os primeiros colocados, com o objetivo de fazer em casa o jogo decisivo das oitavas de final.

O Carneirão ocupa atualmente a sexta posição com 40 pontos, em 21 jogos realizados. O Marreco é o 12º colocado com 32 pontos, em 20 jogos, sendo sempre um difícil adversário de ser batido. “Para nós será mais um jogo de final, contra um adversário difícil. Esses dois últimos jogos vão definir nossa colocação no mata-mata contra um time muito qualificado”, lembra Betinho, técnico do Campo Mourão.

O treinador chegou há 40 dias, fez 10 jogos e não perdeu nenhum, mantendo o trabalho iniciado por Daniel Júnior, que se transferiu para o exterior. Nos últimos 25 jogos, Campo Mourão perdeu apenas uma partida, fora de casa, e novamente está invicto a 12 confrontos, sendo oito pela LNF. Em casa, o tricolor mourãoense não perde há mais de um ano.

Betinho, avalia o início de trabalho à frente do clube mais tradicional do Paraná. “Acredito que estamos fazendo uma boa campanha. Não fizemos mudanças drásticas desde minha chegada e estamos apenas ajustando um trabalho que já era muito bem realizado. A partir de agora é de hora de separar os homens dos meninos e dar uma resposta positiva para o nosso torcedor, que tem sempre nos apoiado”, conclui o treinador, que para o duelo deste domingo não poderá contar com o fixo Gui Lima, por suspensão, mas terá o retorno do também fixo Andrei, que ficou de fora da última partida.

Os ingressos estão à venda no Supermercados Bom Dia, Marujo Sports e no site do Campo Mourão Futsal, via Tickey: https://tickey.com.br/organization/campo-mourao-futsal.