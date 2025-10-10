Campo Mourão, 78 anos: ato cívico e premiação de estudantes
O aniversário de 78 de emancipação política de Campo Mourão foi lembrado na manhã desta sexta-feira (10), com um ato cívico em frente a prefeitura. A cerimônia, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, contou com a presença do prefeito Douglas Fabrício, da vice Fátima Nunes, do bispo diocesano Dom Evandro Braun, vereadores, autoridades militares, estudantes e comunidade em geral.
Na mesma cerimônia foi entregue a premiação a três alunas dos terceiros anos das escolas municipais Cidade Nova, Urupês e Bento Mossurunga, vencedoras do concurso “Imagine o amanhã da nossa Campo Mourão, repleta de oportunidades, inovação e muita prosperidade a todos”. O concurso foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação.
Os hinos Nacional Brasileiro e do município de Campo Mourão, bem como o “Parabéns pra você” pelo aniversário da cidade, foram executados pela Banda Lincon, da Casa da Música. Ao final do evento foi distribuído bolo para as crianças presentes.
À noite, às 21 horas, será realizado show com a dupla Clayton e Romário, na Praça São José. Já o feriado municipal será na segunda-feira, dia 13, conforme previsto na legislação municipal.
Campo Mourão foi emancipada do município de Pitanga em 11 de outubro de 1947, por meio da Lei nº 2, sancionada pelo governador Moysés Lupion. Atualmente conta com cerca de 105 mil habitantes, enfrenta os desafios de uma cidade de médio porte, repensando sua estrutura urbana com foco na qualidade de vida e inclusão.