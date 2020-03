Campanha “Solidariedade pela Vida” é lançada

Uma campanha foi deflagrada nesta semana por entidades de Campo Mourão com o objetivo de arrecadar doações de recursos financeiros por parte da comunidade para a compra urgente de aparelhos respiradores e outros equipamentos para as novas Unidades de Terapia Intensifica (UTI) do Hospital Santa Casa. A iniciativa visa ampliar a estrutura para atendimento de eventuais casos de Covid-19 (coronavírus), já que o número de respiradores e outros equipamentos indispensáveis no atendimento a possíveis pacientes com a doença é atualmente bastante limitado no hospital que atende Campo Mourão e a região.

À frente da campanha estão a Associação Comercial e Industrial (Acicam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Sindicato Rural e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

A campanha está sendo direcionada a entidades, empresários e a sociedade em geral.

Os interessados em contribuir podem depositar qualquer valor em conta corrente: SICREDI banco 748, Agência: 0726, conta corrente 62.739-9 e SICOOB banco 756 Agência: 4340 conta corrente 162.167-0 – Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão – CNPJ: 80.288.640/0001 88. A conta é exclusiva para a campanha.

Os coordenadores da campanha ressalta que o Ministério da Saúde prevê um aumento considerável de casos do novo Coronavírus nas próximas semanas, acrescentando que uma possível insuficiência no número de aparelhos respiradores na UTI do Hospital Santa Casa é preocupante. Destacam ainda que tratam-se de equipamentos fundamentais para o atendimento de pacientes com dificuldade de respirar em razão da COVID-19, indispensáveis em casos de urgência para que vidas sejam salvas.

A campanha salienta ainda que “diante dessa difícil tarefa de aumentar a chance de sobrevivência para os acometidos pelo vírus – sobretudo os idosos -, recorremos as entidades, empresários e a sociedade em geral com o objetivo de arrecadar recursos financeiros que serão destinados exclusivamente para a compra de equipamentos para o combate ao Coronavírus”, finaliza.