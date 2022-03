Campanha Sesc de Material Escolar se estende até o dia 18

A Campanha Sesc de Material Escolar está chegando em sua reta final. Até o dia 18 de março, todas as unidades do Sesc e do Senac Paraná estarão abertas para receber as doações.

Podem ser doados cadernos, lápis, borrachas, apontadores, mochilas, livros de literatura infantil, dicionários, réguas, canetas, lápis de cor, cola, enfim, itens que uma criança utiliza em sala de aula.

Parceiros da campanha, como supermercados, condomínios, papelarias, cartórios, bancos, cooperativas, estabelecimentos comerciais e escolas estão identificados como locais de doação da Campanha Sesc de Material Escolar 2022.

No site da campanha os doadores encontram a listagem completa dos pontos de coleta em cada cidade. Após realizar a entrega das doações, no site da campanha é possível receber o certificado de doador.

SEGURANÇA

O Sesc Paraná, desde o início da pandemia, tem adotado um procedimento de segurança. Todos os itens arrecadados são recolhidos nos postos de coleta, identificados com a data e permanecem em quarentena nas unidades do Sesc, em ambientes amplos e ventilados.

Os organizadores da campanha informam que nesta fase do processo as sacolas não são manuseadas.Desde o início da campanha, em janeiro deste ano, já foram arrecadados 69.454 itens de material escolar, que beneficiaram 8.239 crianças de 53 instituições.