Lojas de Campo Mourão abrem até às 17 horas neste sábado

Pelo segundo sábado consecutivo, o comércio lojista de Campo Mourão funcionará amanhã (dia 12) em horário especial – até às 17 horas. Será o último sábado de março em que as lojas mourãoenses estenderão até o final da tarde o atendimento aos consumidores e as entidades empresariais lembram que no dia 19 de março será feriado municipal (Dia do Padroeiro – São José).

Os consumidores de Campo Mourão e também muitos de cidades da região já estão habituados a aproveitar os dois primeiros sábados de cada mês para ir as compras, desfrutando dos benefícios gerados pelo horário especial. Para aqueles que durante toda a semana trabalham em horário especial é a oportunidade de percorrer o comércio e pesquisar preços e produtos antes de efetuar as compras. Sem a correria do cotidiano, muitos aproveitam a maior disponibilidade de tempo para sair em família, aliando compras e lazer.

Outro atrativo para os consumidores são as promoções realizadas pelo comércio. Muitas lojas de Campo Mourão estão atualmente com liquidações marcadas por descontos e condições especiais para pagamento. Nas vitrines de lojas de confecções, móveis, eletrodomésticos, calçados e de vários outros ramos destacam-se as promoções e produtos ofertados com descontos especiais.

Enfim, o horário especial – uma tradição de décadas no comércio mourãoense – movimenta a cidade e fomenta as vendas não apenas do comércio lojista, mas também de cafeterias, pastelarias, lanchonetes, sorveterias, restaurantes, etc.