Campanha Natal Voluntário arrecada 5 mil brinquedos

A campanha Natal Voluntário, parceria entre o Governo do Estado e o governo federal, arrecadou cerca de 5 mil brinquedos, 5 mil litros de leite, 3 toneladas de frutas e mais de 500 cestas natalinas. Serão beneficiadas com as doações entidades de assistência infantil e de longa permanência para idosos de todo o Paraná.

A arrecadação foi organizada pela Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) dentro da programação de doações do Pátria Voluntária, projeto da União voltado a estimular empresas, entes governamentais, associações, instituições e a população em geral a manter uma cultura de solidariedade.

“A pandemia afetou a vida de muitos paranaenses, principalmente de crianças e idosos que vivem em situação de vulnerabilidade. As doações são gestos de amor e mostram que ninguém pode ficar de fora das comemorações de fim de ano”, disse a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, que preside o Conselho de Ação Solidária.

As doações aconteceram em um ponto de coleta em Curitiba e contaram com apoio dos servidores públicos do Paraná, que organizaram campanhas nas secretarias, autarquias e empresas públicas. A Defesa Civil do Estado ajudou a reunir os donativos e ficou responsável pela distribuição regionalizada.

“Conseguimos formar uma grande rede de solidariedade e estimular a população a se engajar nessa causa. Reunimos os brinquedos e os donativos, fizemos a triagem, a separação e a higienização, levando em consideração o momento em que estamos vivendo, e todo esse material alegrará a vida de muitas pessoas”, acrescentou o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Fernando Schunig. “Foi um gesto de amor dos paranaenses”.

As entidades beneficiadas devem ter cadastro no portal Pátria Voluntária e a destinação acontece conforme a quantidade de doações recebidas. A campanha deste ano também reuniu doações financeiras feitas diretamente no site do programa do governo federal.

PÁTRIA VOLUNTÁRIA

O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado tem o objetivo de fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo. O Pátria Voluntária já completou um ano e reúne mais de 650 instituições cadastradas e 15 mil voluntários.

Essa foi a segunda grande ação conjunta entre a Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) e o governo federal neste ano. O Paraná foi um dos primeiros estados a aderir ao plano Amigos do Pátria Voluntária e três das cinco instituições laureadas por seus projetos sociais foram do Estado: o Complexo Hospitalar do Trabalhador, a Liga Paranaense de Combate ao Câncer e o Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione.

Agência Estadual de Notícias