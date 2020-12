Homem com surto psicótico é detido após invadir casa

Um homem com surto psicótico foi detido por volta das 23h15 de ontem, após invadir uma residência na rua Carlos Behrens, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão. Quando os policiais chegaram ao local encontraram a moradora do lado de fora.

Ela disse que o invasor ainda estava no interior de sua casa. Ao realizar buscas os policiais verificaram que o suspeito havia se trancado em um dos quartos e aparentava estar mentalmente perturbado.

Após a insistência dos policiais o homem abriu a porta, sendo constatado que se tratava do mesmo rapaz de 27 anos que uma hora antes havia tentado invadir outra casa no jardim Milton Luiz Pereira. No entanto, ele teria ficado enroscado na grade.

Na primeira ocorrência o homem recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado à UPA, haja vista que durante o atendimento da PM ele já aparentava estar em surto.

Na segunda residência, ao receber voz de abordagem, o homem disse que não sairia daquele local. Diante da recusa, ele recebeu voz de prisão e teve que ser imobilizado pelos policiais, que o encaminharam para a delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.