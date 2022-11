Campanha “Lixo Zero” recebeu 7 caminhões de lixo volumoso e 8 toneladas de eletrônicos

A campanha Lixo Zero, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), recebeu sete caminhões de resíduos volumosos e oito toneladas de eletrônicos. Nos dois pontos de recebimento no sábado (26), foram levados pela população ainda 30 quilos de pilhas, 50 litros de óleo comestível usado e um caminhão de lixo reciclável.

A campanha Lixo Zero é uma ação com intenção estratégica para conscientizar e mobilizar a população para contribuir com o descarte correto de resíduos sólidos no município. “O descarte incorreto é crime e a legislação prevê multa ao infrator”, lembra a secretária municipal Shelly Nogueira.