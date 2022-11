Triatleta mourãoense é campeão mundial em Abu Dhabi

“Hoje o Brasil tem um novo campeão mundial e esse vitória é nossa.” Foi assim que o triatleta mourãoense, Henrique Pedroso Silvério definiu a conquista do Campeonato Mundial de Triathlon – aquabike, na cidade de Abu Dhabi.

Silvério disse que mais de 5 mil atletas foram confirmados para a prova. “Um ambiente de prova ímpar, difícil, técnico só que no final deu tudo certo. Gostaria de agradecer a torcida de todos, todas as mensagens, as torcida. Isso faz diferença e sempre vai fazer”, declarou ele.

VIDA DE ATLETA

Com 4 anos de idade, Henrique começou a nadar e o esporte sempre esteve em sua vida. Ele se formou em Educação Física no Centro Universitário Integrado – seu patrocinador desde 2019 – e fez a pós-graduação em Fisiologia do Exercício na mesma instituição de ensino.

Há seis anos como triatleta, o mourãoense divide sua rotina de treinos diários com a profissão. “Acordo às 5h para iniciar o dia de trabalho, que vai até às 21h. Nesse meio tempo, faço meus treinamentos”, conta.

Nos últimos anos, Henrique colecionou ótimos resultados. Ele foi campeão brasileiro por duas vezes e ficou em terceiro lugar no campeonato mundial de longa distância. Segundo ele, a meta para 2023 é “defender os pódios obtidos recentemente, pois os adversários virão com tudo para pegar essa medalha”.

APOIO

O Centro Universitário Integrado patrocina Henrique Pedroso Silvério desde 2019, quando ele participou do Mundial de Triathlon na Suíça. “Ter essa instituição ao meu lado é fundamental. Isso mostra que ela apoia seus alunos desde o ensino, até na realização de seus sonhos. Assim, fico mais focado nos treinos e menos preocupado em relação aos custos. É um alívio e diminui a tensão”, conta o triatleta.

“O Grupo Integrado acredita que o esporte, assim como a educação, é capaz de transformar vidas. Para nós é uma enorme satisfação ver um atleta da nossa cidade, formado em nossa instituição, colocando o Brasil no lugar mais alto do pódio. Essa conquista é fruto de muita dedicação e persistência do Henrique e saber que contribuímos para a realização desse sonho só nos deixa ainda mais orgulhosos”, explica Jeferson Vinhas, CEO e vice-reitor do Centro Universitário Integrado.